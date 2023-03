Quel carrello diventato un macigno

Il 2008 è stato l’anno famigerato delle crisi bancarie (Lehman Brothers e poi le altre big Usa) e l’abbiamo confrontato con la quotidianità, rilevando i prezzi di Conad, Esselunga e Coop (il 16 marzo) in un altro anno fosco per il credito (crisi Credit Suisse).

Era ovvio aspettarsi dei rincari, in 15 anni era scontato, ma

dei 14 prodotti presi in considerazione sette sono raddoppiati o quasi, tre hanno fatto segnare rincari superiori al 50% o quasi, uno ha sfiorato il 30%, uno è andato di pari passo con i redditi e due sono rimasti invariati. Già, i redditi. Non si può capire la portata dei rincari senza andare a vedere come sono cambiate le entrate delle famiglie. Per sapere che gli stipendi in 15 anni non sono cresciuti quanto i prezzi è sufficiente frugarsi in tasca, per una conferma statistica basta andare sul sito dell’Istat. Non solo, un report di Banca d’Italia del 2008 riferiva che il reddito medio mensile delle famiglie italiane era di 2.679 euro. Una rilevazione Istat dell’anno scorso, riferita al 2021, parlava invece di 2.819 con una variazione di appena il 5%. Insomma, la crescita dei redditi, quando c’è stata, di sicuro non ha seguito il trend dei prezzi. Qualche esempio? Bere un bicchiere di vino rosso Santa Cristina Antinori in media costa il 60% in più di 15 anni fa (da 4,53 di prezzo medio a 7,25 euro), cucinarsi uno spaghetto Barilla il 91,5% in più (da 0,59 a 1,15 per la confezione da mezzo chilo), mentre la colazione a base di fette biscottate dorate Mulino Bianco sarebbe anche nella norma (sono passate

da 1,29 a 1,44 euro al pacco), basta non farsi venire voglia

di burro. Ancora, per un panino

al prosciutto, di Parma, serve almeno il doppio per il pane (+107,8%) più 35,3 euro al chilo per il prosciutto, aumentato

del 52,2%. Una scaglia di Parmigiano? Buona e più cara mediamente del 45,2% (da 14,6 a 21,2 euro, tipologia da 24 mesi). Per risparmiare bisogna rassegnarsi a mangiare carote e finocchi, prezzo al chilo invariato. E’ l’anno del pinzimonio, in sostanza.

Che botta.