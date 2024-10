Quei ragazzi irresistibili. Il Politeama ricomincia da Orsini e Branciaroli

Instancabili, insuperabili, irresistibili. Riparte da due giganti del teatro italiano la nuova stagione di prosa del Politeama Pratese, con due maestri del palcoscenico calati nei panni di mattatori di risate intelligenti per dare vita a una versione brillante del capolavoro di Neil Simon, "The Sunshine Boy". Umberto Orsini e Franco Branciaroli sono "I ragazzi irresistibili", diretti da un artista dello spessore di Massimo Popolizio: un trio perfetto per portare a teatro un classico della commedia americana divenuto una pellicola di successo, sabato 26 ottobre alle 21 con replica domenica 27 alle 16 (biglietti da 28 a 40 euro, metà prezzo per gli spettatori con meno di trent’anni). È uno dei titoli più attesi della stagione intitolata "Classico e/è contemporaneo", quello con cui si rialza ufficialmente il sipario del Politeama. Produzione firmata Teatro de Gli Incamminati, Compagnia Umberto Orsini e Teatro Biondo Palermo, "I ragazzi irresistibili" rappresenta un omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole manie e tragiche miserie, esplorando i temi dell’amicizia e del senso delle relazioni umane con un tono leggero, comico e raffinato allo stesso tempo. La regia di Popolizio impreziosisce questo scrigno di umorismo con un fondo di profonda tenerezza e malinconia, nel tentativo di cogliere tutto quello che lo rende più vicino al teatro di un Beckett ("Finale di Partita") o addirittura a un Cechov ("Il Canto del Cigno") piuttosto che a un lavoro di puro intrattenimento.

I "ragazzi irresistibili" del titolo sono Al Lewis e Willy Clark, un leggendario duo comico che a un certo punto si scioglie dopo alcune insanabili incomprensioni, per poi riunirsi undici anni dopo per una sola sera in occasione di un programma televisivo che celebra il varietà americano. Dopo un lungo periodo di silenzio e di separazione, i due attori provano allora a ricucire lo strappo, ma non è semplice: complice l’età, si proporranno di nuovo incomprensioni ed egocentrismi, generando situazioni esilaranti che si dipanano nella scena di Maurizio Balò in un delicato affresco di due anziani e ormai fragili protagonisti sul viale del tramonto. Con Branciaroli e Orsini, in scena si alternano anche Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale, Emanuela Saccardi.