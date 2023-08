Quanti "corti" di scena al Castello Grazie alla scuola Anna Magnani

PRATO

Domani sera al Castello dell’Imperatore appuntamento dedicato alla Scuola di cinema Anna Magnani. "In Corto" è il titolo della serata, a ingresso libero, che prenderà il via alle 21.15. In programma la proiezione di alcuni cortometraggi realizzati dalla scuola: "Il chiodo di Martino", sceneggiatura di Lucia Padovani e regia di Matteo Corsi; "Il disegno", sceneggiatura di Gabriele Marco Cecchi e regia di Massimo Smuraglia (è stato girato alla Scuola d’arte Leonardo di Prato); "Esie (E se invece esistesse)", sceneggiatura e regia di Noemi Cusato; "La mamma è sempre la mamma" (in anteprima), sceneggiatura collettiva del corso della scuola di cinema, regia di Federica Stefani. In chiusura della serata è prevista la proiezione di un cortometraggio a sorpresa.

Un’estate davvero ricca di iniziative quella del 2023 per la scuola di cinema, impegnata nellescorse settimane nelle riprese del del film "Vite parallele", scritto da Gabriele Marco Cecchi e Carlo Rotelli e la regia dì Massimo Smuraglia, con musiche oroginali composte da Samuele-Luca Cecchi. Racconta due personaggi di primo piano della Resistenza diversi per carattere e per ruolo: il comandante partigiano Aligi Barducci, e, uno dei protagonisti della Liberazione di Firenze e Rodolfo Siviero, lo 007 dei beni culturali, che è riuscito a recuperare centinaia di opere d’arte vittime delle razzie dei nazisti. A fine luglio, invece, ci sono state le riprese di "Nec tecum nec sine te" dedicato a Clara Calamai, scritto da Ilaria Mavilla con Noemi Cusato Veronica Mele Regia di Massimo Smuraglia, con la collaborazione della stilista Eleonora Lastrucci per i costumi, realizzati da Doriana Clemente.