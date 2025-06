Quando la musica cura il dolore. Oggi il concerto dei fratelli Berra

Due fratelli, l’amore per la musica, la cura delle persone. Si chiamano Luis e Dario Berra. Il primo è un compositore e un pianista affermato e vive in Germania. In pochi anni si è affermato a livello internazionale, raggiungendo oltre 35 milioni di streaming su Spotify. Il secondo è un oncologo e lavora all’ospedale di Prato. Hanno radici carmignanesi, da parte del padre. La mamma era di origini argentine, purtroppo è prematuramente mancata a causa di un tumore. Sono molto uniti Luis (che è nato in Nicaragua) e Dario Berra. E insieme oggi alle 17 saranno i protagonisti di un concerto organizzato nel nostro ospedale dall’Oncologia medica. Piano Solo – Musica e parole è un appuntamento aperto a tutti, per sostenere il prezioso impegno della Fondazione Pitigliani nello stare accanto ai malati oncologici e alle loro famiglie. Al termine del concerto, sarà offerto un piccolo rinfresco nella sala multimediale. Suoneranno insieme i due fratelli.

"La musica è sempre stata terapeutica per me, penso lo sia per tutti, compresi i malati, oncologici e non. E’ sempre una gioia poter regalare emozioni grazie alla musica", ha scritto Dario, il medico, sulla sua pagina Facebook, dopo uno dei suoi concerti negli ospedali. Racconta anche di come insieme al fratello abbiano attraverso la musica cercato di alleviare le sofferenze della madre. "Poter sfruttare questa mia passione per far star meglio i pazienti oncologici mi rende orgoglioso, sia come medico sia come pianista", ha aggiunto.

Luis Berra ha dimostrato fin da bambino il suo talento, iniziando a studiare il pianoforte a sei anni. Da ragazzino ha vissuto in Sudamerica e in Colorardo, poi in Italia, dove ha frequentato il conservatorio di Cagliari, per poi dedicarsi alla musica da solista e allo studio della composizione. Si è laureato in didattica del pianoforte in Germania, dove vive dal 2014, nella Foresta Bavarese, con la moglie Martina e la figlia Claudia. La sua è una formazione classica, ma nelle sue composizioni mescola sonorità blues e jazz. Oltre alle performance in importanti teatri di vari Paesi, ha album di grande successo ed è insegnante di pianoforte alla Scuola di Musica di Cham, in Baviera. Torna spesso in Italia, alle sue radici.