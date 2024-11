Punto facile digitale: orari potenziati

Da ieri il punto digitale facile del Comune di Poggio a Caiano alla biblioteca comunale ’Francesco Inverni’, già attivo dal giugno scorso, ha potenziato le sue attività. Gli orari in cui viene svolto il servizio da parte di due facilitatori professionali, sono: martedì e venerdì dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 18,30, giovedì dalle 9,30 alle 13, il primo e terzo sabato del mese dalle 9,30 alle 12,30. E’, inoltre, confermato il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30, quando opera l’attuale facilitatore che si occupa principalmente delle problematiche dei cittadini cinesi.

Il punto digitale svolge attività rivolte essenzialmente a risolvere le necessità dei soggetti che hanno problemi con i sistemi digitali. Si va dal supporto diretto, alla formazione (personalizzata, in gruppi, on line) per coloro che hanno difficoltà nell’utilizzo nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, all’assistenza di base per soggetti o famiglie fragili, fino alla consulenza per singoli ed imprese per l’accesso a linee di finanziamento o opportunità economiche. Si tratta, di livelli di intervento differenziati, che possono interessare diversi tipologie di cittadini (nella foto il sindaco Riccardo Palandri è assieme ad Enrico Desii, responsabile dei servizi affari generali e istruzione del Comune di Poggio e Martina Morandini, referente del punto di facilitazione digitale).

I settori dove sarà possibile organizzare attività e consulenze sono molteplici: ambiente, diritti dei consumatori, cultura, lavoro, sanità sociale, volontariato e altro ancora. I cittadini si possono rivolgere direttamente al punto digitale. Per eventuali necessità o richieste di appuntamento, i recapiti sono: telefono 055.871242, indirizzo mail – [email protected].