Pulizie e sforbiciate estive ai parchi, ai giardini e alle aree giochi

Cronaca
22 ago 2025
REDAZIONE PRATO
E’ in corso un piano di manutenzione che riguarda tutto il verde pubblico, comprese la grande rotonda all’ingresso del Comune

L’assessore al verde di Montemurlo Alberto Vignoli

Non si sono fermati neppure ad agosto gli interventi di manutenzione su giardini e aree verdi pubbliche. Tanti gli interventi che l’amministrazione ha portato a termine per mantenere belli ed efficienti le aree gioco e gli spazi verdi. Al parco di via Deledda è stata sostituita la rete “para-palloni” al campetto da calcio, che impedisce che i palloni finiscano nella strada. Anche le porte di gioco sono state rinnovate e le reti sono state cambiate. Al parco di Villa Giamari in piazza Don Milani il Comune ha effettuato una manutenzione straordinaria. Tutte le panchine del giardino romantico sono state riverniciate e riparate, sostituendo le stecche rotte o danneggiate. Sistemato anche il “tappeto” di piccoli ciottoli dei vialetti pedonali dove è stato riportato nuovo materiale per favorire una buona percorribilità. Nuovo look anche per cespugli e alberature che sono state potate. In piazza della Costituzione al giardino “Piccolo principe” è stata sostituita una casetta gioco, adatta anche per l’accesso a bambini con disabilità, che era stata vandalizzata. Tanti gli interventi di potatura e manutenzione di cespugli e arbusti mentre nei prossimi giorni sarà sistemata la grande aiuola con la scritta “Comune di Montemurlo” e il roseto. "Dalle grandi alle piccole manutenzioni, la nostra attenzione per il decoro di tutte le aree verdi è costante- dice l’assessore al verde pubblico, Alberto Vignoli - Montemurlo ha tanti giardini e vogliamo che siano zone belle e sempre in ordine. E’ fondamentale la collaborazione dei cittadini per mantenere in buono stato il patrimonio pubblico e per segnalare episodi di vandalismo che danneggiano beni di tutti".

© Riproduzione riservata