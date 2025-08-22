Pulizie e sforbiciate estive ai parchi, ai giardini e alle aree giochi

Non si sono fermati neppure ad agosto gli interventi di manutenzione su giardini e aree verdi pubbliche. Tanti gli interventi che l’amministrazione ha portato a termine per mantenere belli ed efficienti le aree gioco e gli spazi verdi. Al parco di via Deledda è stata sostituita la rete “para-palloni” al campetto da calcio, che impedisce che i palloni finiscano nella strada. Anche le porte di gioco sono state rinnovate e le reti sono state cambiate. Al parco di Villa Giamari in piazza Don Milani il Comune ha effettuato una manutenzione straordinaria. Tutte le panchine del giardino romantico sono state riverniciate e riparate, sostituendo le stecche rotte o danneggiate. Sistemato anche il “tappeto” di piccoli ciottoli dei vialetti pedonali dove è stato riportato nuovo materiale per favorire una buona percorribilità. Nuovo look anche per cespugli e alberature che sono state potate. In piazza della Costituzione al giardino “Piccolo principe” è stata sostituita una casetta gioco, adatta anche per l’accesso a bambini con disabilità, che era stata vandalizzata. Tanti gli interventi di potatura e manutenzione di cespugli e arbusti mentre nei prossimi giorni sarà sistemata la grande aiuola con la scritta “Comune di Montemurlo” e il roseto. "Dalle grandi alle piccole manutenzioni, la nostra attenzione per il decoro di tutte le aree verdi è costante- dice l’assessore al verde pubblico, Alberto Vignoli - Montemurlo ha tanti giardini e vogliamo che siano zone belle e sempre in ordine. E’ fondamentale la collaborazione dei cittadini per mantenere in buono stato il patrimonio pubblico e per segnalare episodi di vandalismo che danneggiano beni di tutti".