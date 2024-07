Pulizia strade niente multe. Dove sostare

A Montemurlo la pulizia strade non va in vacanza ed anche quest’anno il Comune ha individuato aree di sosta libere dalla rimozione settimanale dei veicoli per consentire il lavaggio stradale. Per andare incontro alle esigenze di chi sta partendo per le vacanze e non ha un garage o una piazzola privata dove lasciare l’auto per un lungo periodo, infatti, il Comune ha individuato delle aree dove sarà possibile parcheggiare senza incorrere nelle sanzioni della polizia municipale per la pulizia strade. L’ordinanza sarà attiva per tutto il mese di agosto. Ogni frazione avrà a disposizione alcune zone esentate dal divieto di sosta.

A Oste si potrà parcheggiare liberamente in piazza Oglio e in via Napoli, a Bagnolo, invece, si potrà sistemare l’auto nel parcheggio in via Labriola nei pressi delle rampe che salgono verso la via Berlinguer e nel parcheggio su via Labriola sul lato opposto all’intersezione con via Bisenzio nei pressi della pasticceria Victory. A Montemurlo centro, infine, sono zone libere il largo dell’Antica Croce (nei pressi della via Palermo) e, novità di quest’anno, il parcheggio di fronte alla scuola primaria Alberto Manzi di via Morecci.

"Il servizio del lavaggio delle strade, è bene ricordarlo, non va in vacanza ed è molto importante per garantire il decoro della città anche ad agosto, per mantenere libere le caditoie da foglie, aghi di pino e altri rifiuti. - sottolinea il sindaco Simone Calamai –. Riteniamo giusto che le persone si possano assentare in tranquillità, avendo a disposizione alcune aree libere dove parcheggiare senza prendersi una multa, ma allo stesso tempo crediamo che la nostra città vada mantenuta in ordine sempre e per una migliore pulizia le strade devono essere libere da veicoli".