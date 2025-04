Pulizia strade: è strage di multe. In media 15 sanzioni ogni servizio

Controlli e sanzioni. DI montemurlesi non guidatori distratti e sono puntuali nel pagare le sanzioni. Dai dati della polizia muncipale emerge che a Montemurlo il maggior numero di multe elevate dal comando di via Toscanini continua a riguardare la mancata rimozione del veicolo per la turnazione della pulizia strade: con 1620 violazioni elevate nel 2024 (1333 nel 2023) e 106 servizi effettuati.

A seguire c’è la mancata revisione dei veicoli (1035 violazioni), il non rispetto dei divieti di sosta, passi carrabili, sosta irregolare con 324 infrazioni e il mancato rispetto del semaforo rosso 257 inosservanze. I mesi che hanno visto più contestazioni e accertamenti di violazioni al Codice della strada sono state agosto e settembre. Il numero delle violazioni accertate, rimane invariato rispetto al 2022. La polizia municipale si è occupata anche della repressione dell’odioso fenomeno dell’occupazione illecita dei parcheggi per persone diversamente abili da chi non ne ha titolo. Una “battaglia di civiltà” per garantire ai più deboli il diritto di poter raggiungere con facilità i servizi essenziali o la propria abitazione. Nel corso dell’anno 2024 sono stati effettuati 2884 controlli degli spazi sosta riservati ed elevate 66 sanzioni per l’occupazione abusiva degli stalli di sosta.

Tra le buone notizie c’è da sottolineare che i montemurlesi sono molto attenti e precisi nel pagare le multe. Nel 2024 sale infatti il rapporto tra accertamenti delle violazioni e pagamenti dei verbali pari al 78%.

"Il lavoro svolto dalla polizia municipale è fondamentale per fare prevenzione. Attraverso la campagna informativa ’La strada giusta’ andiamo a fare lezioni di sicurezza stradale nelle scuole del territorio mentre con gli stand informativi, che allestiamo in occasione delle maggiori manifestazioni, raggiungiamo gli adulti sempre più interessati a capire le regole della strada per non incorrere in sanzioni e viaggiare più sicuri - interviene l’assessore alla polizia municipale Giuseppe Forastiero -. Per il 2025 l’impegno della polizia municipale è rivolto verso la riduzione delle distrazioni alla guida, che provocano molto spesso incidenti e perdita di controllo del veicolo, e verso una campagna informativa sull’importanza della corretta revisione dei veicoli per evitare malfunzionamenti dei mezzi e quindi per aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada".

Silvia Bini