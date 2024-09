Puccetti, dal liceo all’atletica. In gara agli Italiani a 17 anni

Lorenzo Puccetti, dal liceo musicale alle piste di atletica.

Il diciassettenne, tesserato nella società Atletica di Prato vive con la famiglia a San Quirico di Vernio. Nonostante un gravissimo infortunio che 2 anni fa sembrava poter condizionare pesantemente la sua crescita sportiva, Lorenzo non ha mollato e quest’anno è riuscito a qualificarsi per i campionati italiani Allievi di atletica leggera che si sono tenuti a Molfetta il 5, 6 e 7 luglio, correndo i 200 metri con un tempo che lo ha visto in classifica al 38° posto in Italia. "È uno dei nostri ragazzi, che mettono tutto il loro impegno e il loro talento per raggiungere un obiettivo – sottolinea la sindaca di Vernio Maria Lucarini – Una delle nostro eccellenze, di cui siamo orgogliosi".

Lorenzo puccetti (nella foto) ha cominciato con le gare studentesche, frequenta infatti il liceo classico musicale Rodari perché la musica è un’altra sua grande passione ed è anche un ottimo studente. Oltre che per i 200 metri, Lorenzo si allena anche per i 100, i 400 e la staffetta 4x400 e 4x100 e da quest’anno ha iniziato a sperimentare anche il salto in lungo. Il suo prossimo obiettivo? È ovviamente ripetersi e migliorare, mettendo nel mirino la partecipazione alle prossime gare per qualificarsi agli italiani indoor, sempre seguito e incoraggiato dalla sua allenatrice e motivatrice Cinzia Toccafondi.