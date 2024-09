Pubblica Assistenza e Misericordia in soccorso dell’Emilia Romagna

Il Gruppo di Protezione Civile della Pubblica Assistenza ’L’Avvenire’ Prato insieme alla Misericordia di Prato

in soccorso delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

La squadra si è così unita, nell’area di Firenze Nord, con la Colonna Mobile della Regione Toscana alla volta dell’Emilia Romagna e attualmente stanno operando nella zona di Lugo di Romagna.

"I nostri volontari - sottolinea Daniele Puccianti, consigliere e responsabile del Gruppo di Protezione Civile della Pubblica Assistenza L’Avvenire Prato - stanno già lavorando per predisporre nuove squadre da inviare nelle prossime ore nei luoghi colpiti dall’alluvione. Purtroppo siamo di fronte ad una situazione meteorologica in peggioramento e pertanto siamo attrezzati per garantire il maggior supporto possibile alla colonna mobile regionale e in caso di attivazione anche nazionale".

Le Misericordie della Toscana con la sezione

di Prato sono in azione Faenza e Castel Bolognese, in provincia

di Ravenna. "Come sempre – dice il presidente della Federazione regionale Alberto Corsinovi - siamo al fianco delle persone in difficoltà".