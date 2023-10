Provoca incidente e tenta la fuga. Poi estrae un coltello: denunciato

Ha avuto un violento diverbio con un altro automobilista dopo averlo tamponato. Invece di prendersi le sue responsabilità, è scappato ma, una volta raggiunto dalla controparte, ha estratto un coltello e glielo ha puntato contro. Il movimentato episodio è avvenuto l’altra mattina in via Melis dove è intervenuta la polizia che ha denunciato l’aggressore, un italiano di 64 anni residente a Prato.

Secondo quanto riferito dalla polizia, intorno alle 11.30 di mercoledì, un equipaggio delle Volanti è intervenuto in via Federigo Melis, in quanto era arrivata alla centrale operativa della Questura una segnalazione di un sinistro stradale a cui era seguita una violenta lite tra i due conducenti. Sul posto, la polizia ha accertato che l’automobilista, responsabile del tamponamento, aveva cercato di dileguarsi dopo il sinistro, venendo fermato poco dopo da uno dei passeggeri dell’auto incidentata.

A quel punto l’autore del tamponamento è sceso dal mezzo e ha iniziato a minacciarlo, brandendo un coltello a serramanico. E’ nata una colluttazione con la controparte che è riuscita a disarmare l’aggressore e ha consegnato l’arma da taglio agli operatori della Volante. Gli agenti hanno sequestrato il coltello e hanno denunciato l’autore dell’aggressione.

L’uomo aggredito è stato soccorso dal personale sanitario, fatto arrivare sul posto dalla polizia, ed è stato medicato per le escoriazioni ricevute agli arti inferiori. Non certo un episodio rassicurante, visto che è avvenuto di mattina: fra l’altro sapere che c’è gente che gira in auto armata di coltello non è per nulla confortante.

Il secondo episodio è avvenuto, invece, nella notte fra mercoledì e giovedì, quando un giovane cinese di 25 anni, che era in auto con una connazionale di 22, ha urtato un’auto in sosta, a causa dell’alta velocità, in via Cava, nel tratto compreso tra via del Purgatorio e via Piazzanese, ed è carambolato per una quarantina di metri danneggiando altre tre macchine in sosta. I due non si sono fatti nulla ma sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Il giovane è risultato avere un tasso alcolemico di quattro volte superiore al limite di legge. la patente è stata ritirata e rischia la sospensione per quattro anni essendo neopatentato. E’ stato inoltre denunciato per la guida in stato di ebbrezza.