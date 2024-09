Provincia, consiglio verso il rinnovo. Subito scintille in casa centrodestra

Fermento nel centrodestra. Dopo la batosta alle ultime elezioni amministrative di giugno ecco che il rinnovo del consiglio provinciale (il 29 settembre) riapre un fronte caldo per la politica cittadina. Le opposizioni nonostante i buoni intenti sulla ritrovata unità all’indomani del voto di giugno, si spaccano sulle liste per il consiglio provinciale.

A fare la parte del leone sono Fratelli d’Italia e Forza Italia (che è rientrata in consiglio comunale con Rita Pieri dopo anni di assenza) mentre a restare all’angolo sono le liste civiche che comunque hanno contribuito al risultato elettorale. In particolare la lista Gianni Cenni sindaco che alle ultime elezioni comunali, ha portato alla coalizione non poche preferenze.

"Abbiamo deciso di astenerci, non ci è stata data alcuna comunicazione nei tempi concordati e per questo abbiamo deciso che non parteciperemo al voto del 29 settembre". Leonardo Soldi, capogruppo della Lista civica a sostegno di Cenni che messo a segno nello scacchiere dell’opposizione quattro consiglieri comunali, rivendica le proprie ragioni. Un accordo politico avrebbe infatti lasciato la decisione sulle nomine della coalizione al primo partito Fratelli d’Italia e a Forza Italia lasciando esclusa oltre alla Lista civica Gianni Cenni anche la Lega che per il momento preferisce non esprimersi se non con un commento neutro da parte del consigliere e vocepresidente del cosiglio comunale Claudiu Stanasel: "Confido nell’unità del centrodestra e credo fortemente nel lavoro di squadra anche in virtù del voto unanime di tutta la coalizione durante la mia elezione a vice presidente del consiglio di Prato per tutta la minoranza". Della questione se ne occupa la commissaria della Lega Elisa Montemagni insieme ai segretari dei partiti della coalizione.

Le liste non sono ancora chiuse c’è ancora una possibilità per riaprire il dialogo entro il termine ultimo di presentazione delle candidature previsto per il 9 settembre. Tra i nomi papabili per il centrodestra ci sono (al momento) il capogruppo di Fratelli d’Italia a Prato Tommaso Cocci, Antonio Matteo Meoni capogruppo FdI a Montemurlo e Lorenzo Marchi (FI) sempre di Montemurlo. Nel centrosinistra la partita del consiglio provinciale non crea le stesse fibrillazioni: due i cinsiglieri per il Comune di Prato che dovrebbe andare verso la riconferma di Paola Tassi (Pd) e la new entry Edoardo Carli (Pd).

