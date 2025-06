Tribunale, presidio di protesta dei lavoratori precari

Prato, 30 giugno 2025 – Un presidio di protesta dei lavoratori precari del tribunale è fissato a Prato per la mattina di martedì 1° luglio, dalle 10 alle 12. Un presidio che si inserisce nella protesta nazionale promossa per oggi e domani da alcune sigle sindacali (Fp Cgil, Uilpa, Usb) per la stabilizzazione di tutti i precari.

"A un anno dalla scadenza dei contratti precari Pnrr al Ministero della Giustizia – si legge nel volantino – e a 6 mesi dall’approvazione della prossima legge di bilancio che dovrà individuare le risorse per la stabilizzazione, le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Uil Pa e Usb PI ritengono necessario rilanciare con forza la mobilitazione per chiedere la stabilizzazione di tutte e tutti i 12mila attualmente in servizio. Il contributo dato dalle precarie e dai precari – si legge ancora nella nota – in questi anni all’ammodernamento del sistema giustizia, dalla riduzione dell’arretrato all’innovazione digitale e organizzativa, è innegabile. La stabilizzazione di solo una parte del personale in servizio, come nelle intenzioni del governo, penalizzerà migliaia di lavoratori e lavoratrici che presto potrebbero rimanere disoccupati, ma anche il personale in servizio a tempo indeterminato, che sarà ulteriormente sfruttato, e il sistema giustizia tutto”.