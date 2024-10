Pronti per Halloween. Il carnet delle feste

Halloween sta per arrivare a Vernio, portando con sé feste e premi al miglior costume, musica d’oltretomba e anche beneficienza. È ricco il programma odierno che prevede intrattenimento per tutti i gusti.

Cominciamo con Halloween in fabbrica, all’ex Meucci, dalle 21.30 serata con musica d’oltretomba per ballare come zombie, cibarie infernali buone da morire, open bar sanguinoso, dolcetti risveglia spiriti e premio per le maschere (ingresso 5 euro). Dalle 22 Lisa e Mary music live. Alle 19.30 c’è anche la cena a buffet (20 euro) con prenotazione obbligatoria al 349 0753917. È un evento di beneficienza, una raccolta fondi per l’associazione Aiuti della Vallata. E la notte di Halloween la si può passare anche allo chalet stregato, a Montepiano che offre una cena mostruosa con terrificanti dita di mostro, occhi di tritone, pizze stregate, pozioni magiche e tantissime altre delizie, l’immancabile premio al miglio costume e alla zucca intagliata più bella e infine disco party da brivido fino a mezzanotte. Tutto a cura della Pro loco di Montepiano. Prenotazioni al 376 1770739.

Infine, la proposta di Halloween alla biblioteca Petrarca di Vernio con il laboratorio di decorazioni e proiezioni di filmati per la festa più spaventosa dell’anno dalle 17 alle 19.

Halloween in pasticceria da "Dolce Stil Novo" a Poggio a Caiano, dove l’associazione Diapason organizza un laboratorio fra streghette, fantasmini e mostriciattoli. Il tutto sarà accompagnato da una ricca merenda. L’appuntamento è dalle 16.45 in via Vittorio Emanuele II ed è per bambini da 3 a 10 anni. Iscrizioni: su whatsapp al numero 338.3528292 oppure sulla pagina Facebook. Il costo è 5 euro a bambino, 3 euro dal secondo figlio in poi.