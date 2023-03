Project Room, il nuovo spazio di Cut

Oggi alle 18 inaugurazione del nuovo spazio Project Room Materiale in via Santa Trinita 71, un progetto di Cut, Circuito Urbano Temporaneo. La Project Room, pensata come spazio espositivo dalla vocazione sperimentale, ospiterà periodicamente serate e iniziative culturali con proiezioni, installazioni, momenti di formazione con esperti e residenze artistiche. La funzione dello spazio sarà raccogliere, elaborare e divulgare racconti, materiali fotografici, grafici, letterari e documentazioni, percorsi e processi artistici. In occasione dell’apertura sarà presentata la mostra Archiviare l’impossibile | Fenomenologia dell’evento curata da Stefania Rinaldi (nella foto) e Viola Pierozzi e si aprirà la Call Archivi domestici | documentare il quotidiano, un invito a partecipare per i possessori di documenti eo immagini e prodotti audio e video amatoriali riferiti al proprio vissuto familiare. "Avete una testimonianza che volete condividere, un album di famiglia, un cassetto che contiene immagini di vita privata legate a viaggi, feste, eventi e manifestazioni e tradizioni pubbliche, fatti di cronaca locale e aneddoti, manifestazioni sportive, politiche, sociali di interesse collettivo? Contattateci per portare il vostro racconto familiare e trasformarlo con noi in un archivio domestico", dicono le promotrici.