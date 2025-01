Programma Global Immersion Guarantee, flash mob degli studenti della Monash University

Prato, 21 gennaio 2025 - L'importanza degli alberi nelle aree urbane non può essere sottolineata abbastanza: non solo migliorano la qualità dell'aria e riducono l'inquinamento, ma contribuiscono ad aumentare il benessere dei residenti creando spazi per il relax, la socializzazione e la biodiversità. Gli alberi sono essenziali nella lotta contro il cambiamento climatico, nel promuovere la salute e nel migliorare la resilienza delle città alle sfide ambientali. Questa mattina 54 studenti della Monash University iscritti al programma Global Immersion Guarantee sono sono stati ricevuti in salone consiliare dal presidente del consiglio comunale Lorenzo Tinagli e dalla sindaca Ilaria Bugetti insieme ai componenti della giunta nel corso di un flash mob che li ha visti spostarsi in diversi punti del centro di Prato portando con se’ alcune piante di bamboo (Phyllostachys aurea) e una pianta di Callistemo (Callistemon citrinus), per ricordare ai cittadini - e a se stessi - il ruolo vitale che gli spazi verdi svolgono nella vita urbana. Dopo l’incontro in palazzo comunale il gruppo ha percorso corso Mazzoni, piazza del Duomo con sosta nei pressi della Cattedrale, corso Garibaldi e via Pugliesi per poi terminare in piazza delle Carceri.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune e appoggiata da Diego Blasi, assessore al Centro Storico, Università e Ricerca, e Marco Biagioni, assessore alla Transizione Ecologica. Le piante, generosamente donate da Vannucci Piante, sono state scelte anche per la loro facilità di trasporto e al termine dell’iniziativa saranno impiegate all’interno dell’Università, mentre il Callistemo, molto comune nella flora australiana, sarà donato al Comune in ricordo della giornata e messo a dimora nei giardini di Sant’Orsola. Interagendo con la comunità locale, gli studenti della Monash University mirano a stimolare una riflessione sull'importanza della sostenibilità nella vita quotidiana. Alcune piante di bambù da sole non possono certo risolvere le sfide che affrontiamo, ma si tratta di un evento simbolico che funge da promemoria sulla necessità di proteggere la natura, mostrando l'impegno nel mitigare l'impatto ambientale delle attività umane e inserendosi nella più ampia strategia del Comune di Prato volta a rafforzare la resilienza ambientale e promuovere il verde urbano, all'interno del percorso intrapreso per diventare una città a neutralità carbonica entro il 2030.