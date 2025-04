Processione di Comeana. Sfilano oltre 400 figuranti. La tradizione si rinnova

Sette anni di assenza, a causa anche dell’emergenza Covid, e oggi a Comeana torna la processione di "Gesù Cristo morto e redentore". Così si è sempre chiamata la Via Crucis che si svolge ogni tre anni e la pioggia ha sempre "graziato". Sarà così anche per la domenica delle Palme? Le previsioni meteo sono incerte ma gli organizzatori aspetteranno sino all’ultimo momento ma tutti sono fiduciosi. La Via Crucis di Comeana, in passato, ha sempre attirato spettatori anche dalle zone limitrofe e gli stessi partecipanti sono residenti anche in altri Comuni, perché i ruoli da ricoprire sono tantissimi. E’ una via Crucis "teatralizzata" con le scene che ripercorrono la passione e la morte di Gesù, a partire dal processo in cui il popolo scelse Barabba. Fra i personaggi rappresentati le tre Marie, Giacomo e Giovanni, la Samaritana, Donna Claudia, Ponzio Pilato, il presidente del Sinedrio Caifa, Giuda, Longino e Crocifero.

I costumi sono quelli storici che negli anni sono stati riadattati dalle sarte ma ne sono stati acquistati anche nuovi, oltre agli allestimenti scenografici e all’utilizzo di bighe, portantine, cavalli. Sono stati distribuiti i drappi in tessuto color viola che da giorni sono esposti alle finestre e alle terrazze del centro storico, nelle strade dove passerà la processione. Il gruppo di uncinetto di "AttivaMente" ha offerto decorazioni pasquali da attaccare alle, finestre e cancelli delle case oltre ad aver svolto un laboratorio per insegnare a creare gli oggetti. Gianluca Belli è il presidente del Comitato organizzatore, di cui fanno parte le associazioni "Comeana in Festa" e "Venerabile Compagnia del Santissimo Redentore di Comeana". Don Damian Horlescu, il parroco di San Michele a Comeana, cura la parte religiosa della processione. Il percorso, a partire dalle 16,30, sarà il seguente: partenza da piazza San Michele di fronte alla chiesa verso piazza Cesare Battisti e via Macia, poi via Le Corti e via La Volta. Ritorno in piazza Battisti, proseguendo verso via Rossini, via Beethoven e via Macia. Ritorno ancora in piazza Battisti prima di scendere verso via Alighieri e via Garibaldi. Il corteo entrerà poi al sito etrusco di Montefortini, dove sul versante della via Etrusca sarà rappresentata la crocifissione. In passato la Via Crucis terminava al campo sportivo, per questa edizione è stato scelto lo spazio verde e dalla via Etrusca c’è ampia visibilità. Il termine è previsto alle 20. L’ingresso alla processione è gratuito, e come ad ogni edizione ci sarà la partecipazione delle autorità civili e militari, oltre alle associazioni locali.

M. Serena Quercioli