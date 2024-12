Problemi di streaming per il consiglio comunale di Poggio a Caiano: audio spesso incomprensibile

Lo streaming del consiglio comunale di Poggio a Caiano non funziona correttamente e seguire le sedute dallo schermo di casa è diventato complicato. E non tutti hanno l’opportunità di andare ad assistere come pubblico in sala della Giostra.

Diversi cittadini lamentano questo disservizio che, a quanto pare, non è occasionale perché si sta ripetendo da diverse sedute, almeno tutte quelle del mese di novembre. Da alcuni anni, lo ricordiamo, è possibile seguire i lavori dei consigli comunali di tutte le amministrazioni (e anche delle commissioni) attraverso il canale YouTube e si possono anche rivedere le registrazioni con comodo.

A Poggio però si stanno verificando continui problemi tecnici legati all’audio che risulta spesso incomprensibile, come registrato in lontananza. Perché, chiedono i cittadini, questo servizio che viene, oltretutto, pagato dal Comune, non è più di buona qualità?

Sul canale YouTube del Comune sono registrate le sedute ed effettivamente l’audio non è molto comprensibile anche se ascoltato con volume alto.