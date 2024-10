Prato, 10 ottobre 2024 – Principio d’incendio in via Marco Roncioni, nella cucina di un ristorante: poco dopo le 18 le fiamme hanno coinvolto solo il piano cottura ma il fumo ha invaso l'intero locale. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche la Polizia Municipale che ha chiuso parzialmente la via per permettere le operazioni di soccorso. Pesanti le ripercussioni sul traffico della zona.