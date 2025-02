Primo soccorso pediatrico, corsi per i genitori

In caso di soffocamento per ostruzione delle vie aeree, causato da cibo o corpi estranei, è importante sapere intervenire con tempestività, a maggior ragione se si tratta di un neonato o di un bambino molto piccolo.

Il Comune di Montemurlo, grazie alla collaborazione delle Confraternite della Misericordia di Oste e Montemurlo ha ritenuto importante, organizzare una nuova serie di incontri gratuiti sulle pratiche di primo soccorso e “Manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica”, dedicati ai genitori dei bambini che frequentano gli spazi gioco ed i servizi educativi presenti sul territorio. Nel progetto sono coinvolti i gestori delle strutture educative e dei servizi alla prima infanzia privati ed il consorzio Astir, che gestisce le strutture educative comunali, nonché i formatori delle Misericordie. Gli incontri sono gratuiti. Il primo appuntamento è per il 13 febbraio ( ore 17,30) nel salone della Misericordia di Montemurlo per i genitori dei bambini iscritti ai servizi educativi Baby Park, Marli, Casa di Topolino e Libro Parlante. Il 20 (ore 17,30) presso il nido d’infanzia Tata Badà di via Morecci per i genitori dei bambini iscritti al nido stesso, il 27 (ore 17,30) presso lo spazio del Circolo Nuova Europa di Oste sono coinvolti i genitori dei bambini iscritti ai nidi d’infanzia Piccino Picciò e Regno di Mangionia.

"Avere le competenze per saper intervenire con prontezza in caso di necessità è un valore di straordinaria importanza", dice l’assessore alle politiche per l’infanzia, Antonella Baiano.

Inoltre, una serata di approfondimento sulle manovre di primo soccorso in età pediatrica aperta a tutti, si svolgerà martedì 11 marzo alle 21 al Centro Giovani “David Sassoli” (piazza Don Milani, 3) dal titolo “Bimbi sicuri. Elementi di primo soccorso pediatrico”.