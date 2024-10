Prima nazionale. Il Fabbricone terra di lupi

Da oggi a domenica 27 ottobre al Fabbricone debutta in prima assoluta Beautiful creatures. Terre di lupi, di lantanidi e ginestre, un lavoro ispirato all’opera di Giuliano Scabia, progettato da lacasadargilla, con la regia Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni e la drammaturgia del testo di Roberto Scarpetti (sempre doppia replica: dal martedì al sabato 19.30 + 22.15, domenica 16.30 + 19.30). Si tratta di uno spettacolo che ridisegna l’architettura del Fabbricone, trasformando il grande edificio industriale in un dispositivo site specific multimediale che, dilatando e facendo esplodere lo spazio teatrale - e i suoi luoghi più segreti, dai camerini, al retropalco, al foyer - invita il pubblico a immergersi in un congegno visivo e sonoro da Macchina Barocca del XXI secolo. È un’opera che guarda all’arte contemporanea, alle tecnologie innovative e miste vicine all’expanded cinema, per accompagnare il pubblico in una passeggiata immaginifica che ripercorre gli archetipi e le storie che ci hanno costituiti come esseri umani, restituendo quel rapporto con il creaturale che segna tutta l’opera di Giuliano Scabia in una forma teatrale inedita e diffusa.

"Beautiful creatures" è un viaggio notturno attraverso una foresta che pullula di fantasticherie, di resti e di residui, di paure e desideri, realizzato attraverso le parole degli attori in scena: Giacomo Albites Coen, Lorenzo Frediani, Tania Garribba, Anna Mallamaci, Emiliano Masala, Alice Palazzi, Francesco Villano.

Un viaggio che si completa in un epistolario, in lettere indirizzate a un Lupo, per cercare di afferrare e forse riuscire a comprendere quando e in quale modo l’uomo possa avvicinarsi nuovamente al regno animale, tornare mutato a farne parte. È un’opera diffusa che mescola tecniche innovative a un artigianato minuto dando vita a un ambiente liquido e singolare, a una narrazione originale che parte dai temi delle opere di Giuliano Scabia e che si sviluppa seguendo il principio delle scatole cinesi. "Beautiful creatures" è una produzione del Metastasio, realizzata in collaborazione con lacasadargilla, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e di Publiacqua. Oggi alle 19 incontro di approfondimento del ciclo Sorsi di Teatro a cura di Luisa Bosi.