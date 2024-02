Prevenzione dei tumori. Open day e screening

Il centro di prevenzione oncologica "Eliana Martini" celebra il primo anno nella nuova sede di via Galcianese 93/12, dove si è trasferito con le sue attività dai locali di Porta a Leone. Una data che la realtà dell’Asl Toscana Centro intende celebrare con una giornata degli screening oncologici, fissata per sabato 24 febbraio. Che cosa potranno trovare in quella giornata le donne che decideranno di aderire? Saranno a disposizione alcuni professionisti sanitari per informazioni su tutti gli screening oncologici e per la promozione della salute.

L’accesso è su prenotazione al numero 0574-805055 fino a domani, 23 febbraio, nell’arco orario 8-13 oppure scrivendo a [email protected]. Il motto della giornata è "La prevenzione è importante. trova il tempo": una frase significativa e che risuona con maggiore forza in questo periodo post covid in cui l’adesione agli screening per la prevenzione anche di malattie rischiose sta subendo un calo evidente. Nello stesso sabato di Open day sarà possibile eseguire HPV test fino a 64 anni, fare la mammografia e ritirare o consegnare il kit per la ricerca del sangue occulto fecale. Il multiscreening è rivolto alle donne residenti o domiciliate sanitarie a Prato o nei comuni della provincia di Prato (solo per screening tumore cervice uterina e tumore colon-retto)

Durante l’evento, si potranno anche ricevere informazioni da parte di professionisti sanitari esperti (medici gastroenterologi, radiologi, ginecologi, dermatologi, tecnici di radiologia, infermieri, ostetriche, assistenti sanitari) sugli screening, sulla vaccinazione Hpv e sugli stili di vita e sarà possibile ritirare o consegnare il kit per la ricerca del sangue occulto fecale.

I programmi di screening oncologici organizzati gratuiti sono 3 (screening per il tumore della mammella, screening per il tumore della cervice uterina, screening per il tumore del colon-retto). Sono rivolti a donne età 25/33 pap test; donne età 34/64 Hpv test; donne età 45/74 mammografia; donne e uomini età 50/70 screening colon retto.

Sa.Be.