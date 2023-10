Prevenire gli abusi, il convegno

Si tiene oggi, alle 15, alla Galleria di Palazzo degli Alberti, l’incontro pubblico promosso dal consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Prato e Pistoia, in collaborazione con la sede fiorentina della Banca d’Italia e con il patrocinio del Comune di Prato, per presentare la guida "Conoscere per proteggersi", elaborata dalla commissione Pari Opportunità del consiglio nazionale del Notariato, allo scopo di fornire alle donne gli adeguati strumenti di conoscenza per prevenire gli abusi, agevolare la partecipazione al mondo del lavoro e contribuire a realizzare una vera parità di genere.

La conoscenza è senza dubbio uno dei principali strumenti di difesa contro i possibili soprusi: l’inconsapevolezza e l’incompetenza vengono spesso sfruttate per mettere in atto prevaricazioni e violenze, che non sono soltanto fisiche, ma anche economiche, a danno delle persone più deboli, tra le quali vi sono, spesso, le donne.

Ecco allora che diventa importante "conoscere per proteggersi" e poter così disporre di una "cassetta di informazioni e competenze" che contenga gli strumenti adeguati per affrontare le principali – e a volte cruciali – scelte personali, economiche, per evitare errori e danni, spesso destinati a permanere nel tempo.