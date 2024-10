Pretorio: si va "Incontro alle emozioni"

Dai dipinti quattrocenteschi alle sculture contemporanee, l’arte aiuta a liberare le emozioni, a ritrovare uno spazio per se stessi, a vivere un’esperienza di benessere che diventa ancora più forte se condivisa con altre persone. CoopCulture e Museo di Palazzo Pretorio organizzano ‘Incontro alle emozioni’, un ciclo di tre appuntamenti per esplorare e amplificare le potenzialità dell’arte: ai partecipanti verranno proposti stimoli e tematiche ogni volta differenti, che guideranno i partecipanti a ritrovare il proprio equilibrio ed a ricaricare le proprie energie psicofisiche grazie al contatto diretto con le opere. L’arte è metafora per descrivere l’inconscio, è la parte visibile di un nostro mondo interno che si svela nell’irrompere delle emozioni: questa l’idea che abbraccia e porta avanti Federico Bonato, formatosi presso il centro di ricerche europeo terapie espressive che ha sede a Firenze, che terrà le sessioni all’interno di uno spazio accogliente, tra capolavori senza tempo che rappresentano uno spaccato della pittura e della scultura italiana e straniera, sarà possibile esprimere la propria creatività. Mercoledì 30 ottobre alle 18.30 il primo incontro, cui seguiranno altri due appuntamenti mercoledì 13 e 27 novembre sempre alla stessa ora. Tariffa 20 euro ad incontro, 40 per partecipare a tutti e tre, info e prenotazioni a [email protected]