Presepi speciali in mostra. Esempio lungo vent’anni

Inaugurata a Palazzo Banci Buonamici la mostra di presepi della Cui, il centro diurno per disabili. Fino al 7 gennaio in mostra 12 rappresentazioni della Natività realizzate dai ragazzi della cooperativa e dalle operatrici con stoffa, carta, legno, lana e altri materiali.

"Abbiamo allestito, grazie alla Provincia, l’intera collezione di presepi realizzati dai nostri ragazzi – sottolinea la presidente Ambra Giorgi – ispirazioni diverse che dimostrano come dalla fragilità possa nascere la bellezza". "Un magnifico dono di Natale frutto di una creatività e di un impegno importantissimi", aggiunge il presidente della Provincia Simone Calamai. Dodici presepi che coprono un arco di vent’anni. In ordine di tempo il primo, composto da patchwork e ricamo e realizzato con scampoli di stoffa, risale al 2004, l’ultimo, realizzato all’uncinetto, è del 2022. In mezzo il lavoro di anni: e c’è anche la Sacra Famiglia che fu allestita nell’atrio dell’ospedale Santo Stefano nel 2021, interamente realizzata con mascherine e camici utilizzati durante i mesi della pandemia e che costituì all’epoca un messaggio di speranza per tutti.

Ai diversi presepi hanno lavorato Cristian, Florinda, Luca, Carla, Giampaolo, Elio, Franca, Giovanni, Antonio, Mauro, Alessia, Paolo, Stella, Adriana, Silvano, Gianni, Maria, Marco, Alessandro, Giovanna, Antonietta e Lillo seguiti dalle operatrici Alessandra e Antonella Gallozzi, l’anima dei laboratori per la creazione delle Natività.

La mostra si può visitare dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, tutti i giorni. Continua anche il tradizionale mercatino nella sede della Cui in via Reggiana, 24.