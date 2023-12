Premio Pegaso agli atleti pratesi. Caselli, Del Greco e Sautariello

Gli atleti pratesi Alberto Caselli, Lorenzo Del Greco e Giulia Sautariello sono stati premiati dal comitato paralimpico con il Pegaso 2023 e con le medaglie al valore atletico per il 2022. Si tratta di riconoscimenti per l’attività svolta in sede internazionale, con i risultati di prestigio ottenuti con le nazionali dei vari sport di riferimento.

Per Caselli medaglia di argento al valore atletico per il bronzo olimpico in Brasile, mentre premio Pegaso per il bronzo europeo in Turchia. Per Sautariello , medaglia d’oro per l’argento olimpico in Brasile alle spalle degli Statti Uniti ancora irraggiungibili.

Esordio fra i premiati invece per il giovane Del Greco al quale è stata consegnata la medaglia di bronzo al valore atletico per il sesto posto olimpico. A ritirare il premio è stato il padre visto che Lorenzo era impegnato nella Champions di calcio a 5 in Belgio.

Insomma prosegue il momento magico dello sport pratese che si sta arricchendo sempre di più di riconoscimenti grazie a questi atleti.

A consegnare i premi il presidente del Cip toscano Massimo Porciani mentre per la federazione sordi il presidente toscano Piero Samueli.

Da ricordare le società di appartenenza dei tre ragazzi: per Sautariello Pallacanestro Femminile Prato di serie B, Vintage Volley in Prima divisione per Caselli, Prato calcio a 5 in serie A2 per Del Greco.