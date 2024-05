Premio "Guasti" a Lorenzo Bigazzi . Laureato a Siena con 110 e lode

Si chiama Lorenzo Bigazzi il vincitore della quinta edizione del premio di laurea dedicato a Giancarlo Guasti. Il vincitore si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode e menzione speciale presso l’Università degli Studi di Siena e la tesi dal titolo “Ne bis in idem italiano e Double Jeopardy statunitense: un’analisi comparatistica del divieto di doppio giudizio”, che affronta con padronanza l’argomento relativo alla comparazione del divieto di doppio giudizio italiano e statunitense. L’indagine approfondita del candidato è stata svolta anche con una permanenza di sei mesi in territorio statunitense al fine di studiarne sul campo l’applicazione.

La proclamazione del vincitore si è svolta alla presenza del Presidente del Pin, Daniela Toccafondi, e della commissione di cui fanno parte: l’avvocato Costanza Malerba, il giudice del Tribunale di Pistoia Alessandro Buzzegoli, l’avvocato Pier Nicola Badiani e la dottoressa Gianna Guasti.

Il premio è stato istituito in ricordo di Giancarlo Guasti, noto avvocato penalista pratese, figura poliedrica e brillante, che, oltre ad essere stato un eccellente professionista, è stato anche autore letterario.

Il premio Guasti, sostenuto dalla famiglia, con ricorrenza annuale, è destinato a tutti i laureati nell’ambito delle dottrine penalistiche (settore disciplinare IUS 16 e 17) delle tre università toscane: Università di Firenze, di Pisa e di Siena. Alla quinta edizione si sono candidati in 7; 4 laureati presso l’Università di Firenze, 2 di Pisa e 1 di Siena.