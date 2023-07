Predatori vicino alle abitazioni Avvistato un lupo a Casale e si intrufola in un pollaio

Il lupo ha fatto di nuovo la sua apparizione in via Casale e Fatticci. La segnalazione, stavolta, è arrivata ai carabinieri di Prato, da alcuni abitanti della zona. Immortalato non solo in qualche fugace scatto, in mezzo all’alta vegetazione, ma soprattutto per la razzia di polli e galline che l’esemplare di lupo avrebbe fatto nel pollaio di proprietà di quegli stessi cittadini. L’avvistamento è stato fatto nei giorni scorsi: a finire sotto le zanne dell’animale sono state alcune galline. La presenza del lupo nella zona di Casale e Fatticci era stata registrata qualche mese fa, alla fine del mese di marzo, quando un esemplare era stato visto e filmato mentre si aggirava tra i vialetti e le piante di un vivaio, nelle vicinanze delle abitazioni. In quell’occasione le fotografie erano state scattate da alcuni residenti e lavoratori di questa parte sud-ovest della città. La stessa Coldiretti Toscana ha segnalato nelle settimane scorse un moltiplicarsi di avvistamenti nei centri abitati in tutta la regione.

La Regione Toscana ha attivato un servizio specifico con il quale informare della presenza del lupo: le segnalazioni possono essere inviate sia per mail, all’indirizzo [email protected], sia per Whatsapp al seguente numero 3666817138.

Per la prima volta in Toscana viene creata una comunicazione semplice ed immediata tra cittadini e Regione sul tema dei lupi, di cui si conta un numero crescente nelle zone selvatiche in cui vivono solitamente. Alcuni si spostano avvicinandosi alle città attratti da fonti di cibo classiche, come i cinghiali, oppure da rifiuti organici. Non solo, la Regione fa sapere di aver attivato la "Task force lupo", uno strumento di coordinamento che sarà punto di riferimento per gli allevatori della Toscana con l’obiettivo di mettere in campo tutte le azioni possibili di prevenzione e mitigazione.

Sa.Be.