Pre e post scuola. Iscrizioni: c’è tempo fino al 30 giugno

Sono aperte le iscrizioni al servizio di pre e post scuola per l’anno scolastico 2025/2026. Il servizio permette di richiedere l’anticipo dell’orario di ingresso o il prolungamento dell’orario di uscita se i genitori non hanno la possibilità di accompagnare o riprendere i figli nel normale orario scolastico. Sia l’anticipo dell’entrata che il posticipo dell’uscita sono al massimo di un’ora rispetto al normale orario di inizio e termine delle lezioni. Il servizio è rivolto ai bambini iscritti alle scuole dell’infanzia o primarie statali residenti nel comune di Prato.

Da quest’anno le iscrizioni al pre e post scuola vengono fatte tramite due domande online separate: una domanda di iscrizione al pre scuola e una domanda di iscrizione al post scuola. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 30 giugno. Dopo questa data per le famiglie sarà comunque possibile fare domanda fino al 30 aprile 2026, con accesso subordinato alla disponibilità di posti e all’ordine di arrivo delle richieste.

I posti vengono assegnati progressivamente sino al loro esaurimento e l’effettiva iscrizione al servizio è subordinata al pagamento della tariffa calcolata sulla base del reddito, differenziate per fascia Isee, e per numero di figli iscritti al servizio.

Nel caso il numero di richieste sia maggiore dei posti disponibili, si legge in una nota dal Comune, verranno redatte delle graduatorie in cui verrà data la priorità ai nuclei familiari, residenti a Prato, nei quali entrambi i genitori lavorino.

La presentazione della domanda, precisa il Comune, non garantisce l’ammissione al servizio, che sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti (6 per il pre scuola e 6 per il post scuola). Le richieste devono essere presentate online sulla pagina web del Comune dedicata al servizio: https://www.comune.prato.it/it/servizi/educazione-formazione/scuola-infanzia-servizi-3-6-anni/pre-post-scuola/archivio6_0_251.html#heading923 Chi ha difficoltà ad utilizzare la procedura online per l’iscrizione, può fissare un appuntamento con i Caaf-Centri Servizi convenzionati con l’amministrazione comunale e farsi aiutare nella compilazione della domanda.

Ricordiamo poi che per le famiglie residenti nella Regione Toscana con bambini e bambine fino a 3 anni, con IseeE fino a 40.000 euro possono richiedere il contributo "Nidi Gratis" sul portale della Regione Toscana. È possibile presentare domanda dal 4 al 26 giugno 2025.