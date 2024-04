Prato Wine Festival, brindisi all’Italia

Quattro giorni dedicati al vino e al buon cibo. Con oltre 100 etichette provenienti da più di 20 cantine sparse in tutta Italia: da oggi a domenica allo spazio Garibaldi Milleventi torna Prato Wine Festival, da un’idea di Alessandro Rubino e organizzata da Fonderia Cultart. Fra i partner anche Fisar e Confartigianato e con i maestri pasticceri pratesi che la domenica pomeriggio saranno presenti con le loro delizie. La formula è quella già sperimentata dell’ingresso gratuito, con la possibilità di acquistare “token” da usare per le degustazioni dei vini offerti dagli stand dei produttori. Per accompagnare le degustazioni di vino, oltre ai sommelier Fisar, ci saranno anche alcuni stand con il meglio del cibo di strada made in Tuscany: taglieri salumi e formaggio e con un corner di assaggi delle cucina turca. Ci sarà, inoltre, la possibilità di acquistare un pacchetto di degustazione iniziale che con 14 euro darà la possibilità di avere tracolla portabicchiere, calice e tre token validi per un totale di 3 diverse degustazioni. Ci sarà anche un wine shop dove poter acquistare le bottiglie di vino direttamente dagli espositori. La manifestazione sarà aperta al pubblicdalle 18 (e fino a mezzanotte) il giovedì e il venerdì; il sabato dalle 15 alle 24, la domenica dalle 12 alle 24. Tutti i giorni un dj set farà da colonna sonora alle degustazioni. Per informazioni 331 4417741 o visitare la pagina Fb dedicata.