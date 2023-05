Prato per la Vita fa tappa a Iolo

Prato, 11 maggio 2023 – Promossa dalla Uisp di Prato è andata in scena la manifestazione podistica solidale e itinerante Prato per la Vita, organizzata sempre da una diversa associazione sportiva pratese. A ospitare questa corsa/passeggiata è stato il Circolo Black-Out di Jolo. La formula è oramai consolidata con partenza libera dalle 19 in poi sulla distanza di 8 Km o di 4 km, e il ricavato della tassa d'iscrizione è a beneficio della San Vincenzo dei Paoli e della fondazione Ami.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 18 maggio a cura del Gs Le lumache. Non verrà effettuata la tappa di Poggio a Caiano del 16 maggio. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.