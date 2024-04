Prato, vandali contro la sede di Forza Italia

Prato, 23 aprile 2024 - Frasi ingiuriose contro Berlusconi e i militanti di Forza Italia sono state scoperte ieri sera in piazza San Francesco a Prato, in pieno centro storico, sulla vetrina della sede del coordinamento provinciale. A darne notizia sono la deputata azzurra Erica Mazzetti e il coordinatore cittadino dei forzisti Francesco Cappelli: "Anche il nostro centro, dopo 10 anni di Pd, è terra di nessuno - affermano - ora è anche terreno di azione di vandali antidemocratici".

Forza Italia ha informato della cosa le Forze dell'ordine. Non è il primo episodio di imbrattamento di una sede o di manifesti del centrodestra dall'inizio della campagna elettorale per le amministrative. Qualche giorno fa analoga sorte è infatti toccata ad alcuni cartelloni del candidato sindaco della coalizione a Montemurlo, Lorenzo Marchi. Proprio tornando su quel caso, Forza Italia fa sapere che Marchi ha sporto denuncia. "C'è un clima di odio contro di noi, contro i nostri valori e i nostri candidati che non ci frena, anzi che ci motiva ancor di più a lavorare per il cambiamento- proseguono Mazzetti e Cappelli- la nostra sede in Piazza San Francesco rimane sempre aperta per un confronto chiaro, rispettoso, democratico. Questa è la nostra idea di città".