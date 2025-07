Prato, una delegazione di allevatori australiani in visita a Manifattura Tessile Toscana

Prato, 1 luglio 2025 - Una delegazione australiana di allevatori legati al gruppo Fox & Lillie, azienda fondata nel 1948, specializzata nel settore della lana, è stata in visita ieri pomeriggio allo stabilimento di Manifattura Tessile Toscana. E' stata l'occasione per una ventina di allevatori provenienti da ogni parte dell'Australia per vedere da vicino come viene impiegata la lana importata in Italia da Mtt, l'azienda del distretto tessile pratese guidata da Carla Pacini ed Enrico Reali, specializzata in tessuti da capo spalla, riconosciuta in tutto il mondo per il tessuto in lana cotta.

La delegazione ha toccato con mano i tessuti di Manifattura Tessile Toscana, ha visitato lo stabilimento aziendale e infine l'ultima tappa c'è stata nello showroom aziendale dove gli allevatori hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima i tessuti che saranno portati a Milano Unica dall'8 al 10 luglio. “Usiamo la lana australiana perché ha la certificazione Rws (Responsible Wool Standard) una delle più richieste al momento dai brand, e perché viene acquistata da fattorie sostenibili che pongono particolare attenzione al benessere degli animali – spiega Enrico Reali -. Una collaborazione che va avanti da tanti anni, all'insegna della sostenibilità”.

Manifattura Tessile Toscana utilizza anche lana provenienti dal Sud America e dalla Nuova Zelanda, tutta sempre rispettosa di determinati standard internazionali e requisiti. “Materia prima che ci consente di fare tessuti in pura lana e misto lana – aggiunge Reali -. E di ottenere caratteristiche molto apprezzate dal mercato internazionale, come lucentezza, morbidezza, sia in tessuti a maglia che a navetta”. Soddisfazione durante la visita pratese è stata espressa anche dalla delegazione australiana che ha apprezzato “la qualità, i processi sostenibili, e l'attenzione alla ricerca e all'innovazione” di Manifattura Tessile Toscana.

A proposito di Milano Unica 2025, l'azienda del distretto pratese è pronta a presentare la collezione 'Styled by the Nature' che presenta un richiamo alla campagna inglese, con riferimenti, colori e disegni contemporanei. “Una collezione che cerca di spingere sulla fantasia, dopo un periodo di tessuti molto uniti e basici” aggiunge Reali. Alla Fiera di Rho, Manifattura Tessile Toscana presenterà la due linee storiche dell'azienda 'Mtt' e 'Easy', e lancerà sul mercato anche un oggetto da collezione riservato a tutti i clienti dell'azienda. “Una sorpresa che siamo sicuri sarà molto apprezzata da tutti” conclude Reali.