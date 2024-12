Prato, un vecchio campo di basket in disuso e adesso è un playground multisport

Prato, 31 dicembre 2024 – Quattro mesi fa era un vecchio campo di basket in disuso e adesso è un playground multidisciplinare e aperto a tutti dove poter giocare a pallacanestro, pallamano e calcetto: è stato inaugurato stamani il nuovo spazio gioco inclusivo e completamente accessibile di via Turchia, tra il Parco Prato e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a pochi metri dal luogo in cui sta sorgendo il nuovo Parco Giocagiò.

L'opera è frutto della collaborazione tra pubblico e privato per andare incontro alle esigenze dell'area e dei suoi abitanti: Comune di Prato e Fondazione Decathlon hanno infatti unito le forze per realizzare la proposta della Pallamano A Ruota Libera per dare alla città un campo multisport pensato per favorire socializzazione, inclusione e integrazione. Calcetto, basket e pallamano saranno le discipline sportive che potrà accogliere. Grazie al fondo in resina l’area potrà essere usata anche da chi è in sedia a rotelle garantendo così l’accessibilità a tutti. E' dotato di recinzione e cancello che viene aperto e chiuso da parte di guardie giurate incaricate dal Comune, secondo questi orari: dal 1 ottobre al 31 marzo dalle ore 8 alle ore 21; dal 1 aprile al 30 settembre dalle ore 8 fino alle ore 23. “Il playground che inauguriamo oggi ha valenza multipla. Intanto è inclusivo perché adatto anche per i ragazzi diversamente abili (sarà proprio l’associazione A ruota libera a gestirlo), poi fa vivere e riqualifica una zona complessa che ha bisogno di attenzioni – afferma la sindaca Ilaria Bugetti - obiettivo che rafforzeremo con l’apertura a brevissimo del secondo Giocagiò della città, qui accanto – e infine è il frutto di una bella collaborazione tra pubblico e privato per rendere la nostra città più accogliente e a misura d’uomo. Penso che gli ingredienti per far bene ci siano tutti e mi auguro che questo sia un modello replicabile anche altrove”. "Il progetto è nato intorno all’idea di rendere lo spazio gioco accessibile a tutti. E il playground di via Turchia è proprio questo, uno spazio accessibile al 100%, di fronte alle case di edilizia residenziale pubblica, dove ci sono tante complessità - spiega l'assessore al Sistema dei parchi e del Verde Pubblico Marco Biagioni - Il progetto del playground rappresenta anche un modello di collaborazione tra pubblico e privato per realizzare qualcosa di utile ed importante per i cittadini, in cui il Comune mette a disposizione gli spazi e si avvale della collaborazione con il territorio per portare avanti progetti ed iniziative. Le imprese private e coloro che investono nel nostro territorio hanno un ruolo molto importante per arricchire e far sviluppare anche culturalmente e socialmente la nostra città, come ha fatto Decathlon. Questo sarà un punto di riferimento per l’intera zona, un luogo del confronto, dell’incontro, dello sport, della salute, del benessere e della socialità, insomma una vera e propria piazza che crea e costituisce socialità, aperta a tutti".

"Il gioco di squadra ha portato questo bellissimo risultato - dichiara l'assessora al Bilancio Cristina Sanzò - uno spazio che vede insieme sociale e sport e che risponde ad un territorio che ha bisogno di interventi di questo tipo. A breve il playground sarà inoltre collegato al grande "Parco Giocagiò 2" in via di ultimazione, costituendo due opere a disposizione dell'intera area che contribuiranno al miglioramento della qualità della vita". "Da oggi c’è uno spazio accessibile per tutti i ragazzi della zona e per i nostri ragazzi dell’associazione - afferma Claudio Alunno della Pallamano A Ruota Libera - Qui saranno organizzati tanti eventi sia in primavera che in estate e sarà quindi uno spazio di gioco aperto, un punto di riferimento fondamentale per tutti i giovani dell’area: a cui vogliamo dire che possono venire a giocare qui quando vogliono!”

"Si è realizzato oggi un sogno nato un anno fa, quando il Comune e l’associazione ci hanno chiesto di partecipare alla realizzazione del progetto - dice anche Marlene Cracas, vicedirettore di Decathlon Prato e Ambassador Toscana per la Fondazione Decathlon - Un progetto che parla di inclusione sportiva, realizzato grazie ad un grande gioco di squadra col territorio, l’associazione A ruota libera e con il Comune di Prato. Non è si è tratto solo della riqualificazione di un campo di gioco, ma di un progetto di educazione sportiva che si realizza. Tutti possono fare sport qui e ogni sabato organizzeremo degli appuntamenti e degli allenamenti di pallamano che pubblicizzeremo sulla pagina social che sarà creata. Sarà insomma un luogo di unione, dove tutti possono essere ciò che vogliono e ciò che desiderano. Vogliamo che ci sia una rete inclusiva straordinaria tra associazioni perché questo è il senso dello sport, essere tutti insieme e vincere tutti insieme.” L'intervento di riqualificazione del campo da basket esistente, avviato ad agosto, ha avuto un costo complessivo di 95mila euro, finanziato dall'Amministrazione Comunale con il contributo della Fondazione Decathlon pari ad Euro 37.000. Il Comune ha sottoscritto un patto di collaborazione con l'Associazione ASD pallamano a ruota libera per la sua gestione.