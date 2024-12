Prato, un successo la Giornata delle Professioni: centinaia i partecipanti

Prato, 10 dicembre 2024 - È stata bella festa per i professionisti e per i pratesi che a centinaia, sabato pomeriggio, si sono incontrati in occasione e della terza edizione della Giornata delle professioni, Lo speciale open day ha aperto le porte dello storico Palazzo Vaj, in via Pugliesi, a tutti i cittadini per raccontare, ancora una volta, la singolare esperienza della casa dove operano insieme otto tra Ordini e Collegi, in rappresentanza di circa 4300 professionisti. Una riuscita festa all’insegna della cultura, dell’arte contemporanea e della musica con visite guidate al palazzo e laboratori creativi per bambini.

Soddisfatto il presidente del Palazzo Marco Dominici. “Con questa iniziativa abbiamo voluto fare gli auguri alla città confermando la nostra vicinanza alle imprese e ai pratesi”, afferma. L’iniziativa è stata apprezzata anche dalla sindaca Ilaria Bugetti che ha voluto fare di persona gli auguri a tutti, sottolineando il valore delle professioni per il supporto e la crescita della comunità pratese. È intervenuta anche la presidente facente funzione del Tribunale di Prato, Lucia Schiaretti, che ha avuto parole di apprezzamento per l’esperienza modello rappresentata dal Palazzo delle professioni e ha messo in evidenza la positiva collaborazione tra Tribunale e ordini professionali nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia.

Dunque, una decisa apertura ai bisogni della città, servizi sempre più efficaci e vicini a cittadini e imprese, forte impegno delle diverse categorie professionali per lavorare in sinergia. Con questo spirito Ordini e Collegi sabato hanno accolto i pratesi. Molto apprezzati l’incontro con la storica dell’arte Virginia Barni, che ha presentato Cinge nos virgo, il volume fresco di stampa che racconta il rapporto tra Prato e il Sacro Cingolo, grande interesse per le opere degli artisti di IPER-collettivo che hanno presentato e installazioni “Plastic Textile, Plastic Marbles e Modus Operandi” e notevole partecipazione al concerto-omaggio a Fabrizio De André proposto dall’Ensemble Terzo Tempo con Edoardo Michelozzi. La Giornata delle professioni è stata promossa con il sostegno delle imprese Borgi Strade, Aurora Color e Michelangelo Lavori e Noleggi.