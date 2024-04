Prato, tre gare per sognare i playoff. Si comincia oggi con il Lentigione

Tre partite per coltivare un sogno chiamato play off. Un passo alla volta. Oggi pomeriggio, nella 32esima giornata del girone D di serie D, quindicesima del girone di ritorno, il Prato giocherà in trasferta al campo sportivo "Immergas" di Sorbolo contro il Lentigione. La formazione parmense è attestata al quarto posto della classifica, in piena zona play off, con 52 punti, raccolti grazie a 15 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. La squadra allenata dal tecnico Paolo Beretti, alla seconda stagione sulla panchina degli emiliani, ha realizzato 45 gol e ne ha subite 29 ed ha un miglior andamento fuori casa (15 partite giocate, 8 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte) rispetto alle partite casalinghe (15 partite giocate 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

"E’ obbligatorio per noi, dopo tutto quel che abbiamo fatto, tenere nel mirino i play off. E faremo di tutto per giocarci le nostre possibilità, anche se non dipende solo dal nostro cammino - commenta Maurizio Ridolfi, allenatore del Prato -. Andremo su un campo difficile, dove il Prato credo non abbia mai vinto, contro una squadra molto forte, soprattutto in fase offensiva. Cercheremo di sfatare anche questo tabù e di allungare la nostra striscia positiva, provando stavolta a raccogliere il massimo dei punti giocando bene come stiamo facendo da un po’ di tempo". Nelle fila del Prato dubbi sull’impiego di Moreo, saranno ancora sicuramente assenti gli infortunati Cela, Angeli e Cecchi. Probabile che il Prato torni in campo con il 3-4-3. In porta Ricco. Difesa a 3 con Monticone, Diana e Laverone.

A centrocampo Sadek a destra e uno fra Stickler e Limberti sulla corsia di sinistra, mentre in mediana agiranno Gemignani e Trovade. In avanti Gori sarà supportato da Bigonzoni e uno fra Santarpia e d’Agostino. Pronti a dare manforte a gara in corso Sowe, Gargiulo, Oliverio e Moreo fra i big, oltre alle varie quote.

Il Lentigione è una delle tre formazioni che dovrà osservare il turno di riposo avendo dovuto affrontare da calendario nell’ultima giornata della regular season la Pistoiese, esclusa dal campionato.

Una squadra forte, costruita per un campionato di vertice, che schiera in campo un iper offensivo 3-4-3 con diversi giocatori di assoluto valore per la categoria: per esempio il difensore Sabotic, il centrocampista Roma, gli attaccanti Formato (capocannoniere della squadra con 12 reti) e Nappo (9 reti a referto).

Insomma una squadra di buon livello che nell’ultimo turno di campionato ha espugnato il campo dell’Imolese per 2-0. La partita sarà arbitrata da Ciro Aldi di Lanciano, coadiuvato dai due assistenti Antonio Bruno di Lanciano e Riccardo Bonicelli di Bergamo.

