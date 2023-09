Prato, tornano le attività del Laboratorio del Tempo. Al via le iscrizioni

Prato, 18 settembre 2023 - Tornano le attività al Laboratorio del Tempo: da oggi, 18 settembre, e fino alle 13 di giovedì 28 settembre è possibile iscriversi ai corsi della nuova programmazione, utilizzando esclusivamente la procedura on line all’indirizzo: https://corsielaboratori.comune.prato.it/.

Fra le proposte ecco corsi di informatica di base e per l’uso di Excel e di fotografia. I corsi di lingua rispondono a diverse esigenze di conoscenza con vari livelli di approfondimento e riguardano le seguenti lingue: inglese, cinese, spagnolo e francese. Fra le proposte di attività creative ed artistiche ci sono: lavorazione della cartapesta, pittura ad acquarello, disegno e ceramica, uncinetto, punti maglia, punto croce, attività sul riciclo di libri e vestiti usati. Nell’ambito delle proposte di benessere ci sono corsi di Yoga insieme a Mindfulness, Yoga della risata, Feldenkrais, Pilates Zen ma anche laboratori di scrittura creativa e di benessere emotivo. L'inizio dei corsi è previsto per ottobre.

"Come di consueto ricominciano le attività al Laboratorio del Tempo con una programmazione aperta a tutti con un occhio attento alle Pari Opportunità – commenta l’assessore Ilaria Santi - Ci sono corsi di lingua, informatica e fotografia; corsi di creatività e artistici, attività finalizzate al benessere e opportunità come il Qi Gong, lo Yoga post parto mamma e bebè che completano le offerte di attività motoria dolce. Le tante opportunità di incontro, socializzazione, formazione sono frutto di un percorso di condivisione con le associazioni del territorio e di un impegno dell’amministrazione per proporre attività in sintonia con le esigenze e i bisogni dei nostri concittadini”. Oltre ai corsi, sono aperti presso il Laboratorio alcuni spazi gratuiti: · Slanci Creativi - giovedì dalle 16 alle 17:30 - Ogni mese saranno proposte attività creative varie per passare un po’ di tempo in compagnia; · Assistenza di base per l’utilizzo del computer con accesso a postazioni informatiche e con la presenza di personale: Lunedì, Mercoledì e Giovedì 10:40/12:40.