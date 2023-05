Prato, tentano di rubare un monopattino elettrico aggredendo il conducente: arrestati

Prato, 29 maggio 2023 - Due cittadini nigeriani, uno di 28 anni e l'altro di 32, sono stati arrestati nella mattinata di venerdì 26 maggio da parte dei carabinieri della stazione di Iolo e dai Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Prato. Entrambi pluripregiudicati, senza fissa dimora e clandestini, i soggetti hanno cercato di rubare un monopattino elettrico a un 40enne cinese che stava transitando in via Jacopo da Lentini. Quarantenne che è stato bloccato e aggredito dai delinquenti, che non sono riusciti nel furto solo grazie alla reazione del malcapitato e all'intervento di un passante.

I carabinieri poi ne hanno bloccato il tentativo di fuga. I due sono stati immediatamente tratti in arresto e portati nel carcere di Prato, a disposizione della Procura presso il Tribunale cittadino. Il più giovane dei due è stato denunciato inoltre per porto abusivo di un coltello a serramanico lungo 15 cm, nascosto nella tasca dei pantaloni, mentre l'altro è stato trovato in possesso di 0,22 gr. di eroina.

Francesco Bocchini