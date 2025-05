Prato Sinfonietta, la festa d’auguri

Dieci anni per condividere il piacere di suonare insieme, per abbattere con la musica barriere e distanze, per crescere insieme. Prato Sinfonietta, l’orchestra giovanile interscolastica fondata dalla Camerata insieme alla Scuola Verdi festeggia il suo decimo compleanno con la città, in un concerto a ingresso libero che sarà ospitato dal Comune, nel salone consiliare domani alle 19, con la presenza della sindaca Ilaria Bugetti e del presidente del consiglio comunale Lorenzo Tinagli. L’orchestra eseguirà composizioni originali commissionate ai compositori pratesi Massimiliano Calderai, Alessandro Cavicchi, Daniele Iannaccone (docenti della scuola Verdi) e Claudio Bianchi. Prato Sinfonietta è nata nell’anno scolastico 2014 - 2015 ed è formata dagli allievi della Scuola Verdi, delle scuole medie pratesi a indirizzo musicale e del liceo musicale e ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla fondamentale pratica della musica d’assieme in un contesto professionale. La Prato Sinfonietta si è anche esibita nelle stagioni concertistiche della Camerata in memorabili produzioni operistiche e sinfoniche-corali, trasmesse anche da RAI 5: Noye’s Fludde (L’arca di Noè) di Benjamin Britten nel 2016, Wir bauen eine stadt (Costruiamo una città) di Paul Hindemith nel 2019 e The Song of the Ladder di John Barber, con cui la Camerata ha festeggiato i suoi 25 anni.