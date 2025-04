Prato, rogo di Teresa Moda: distrutto il memoriale dedicato ai 7 operai morti nella strage

Prato, 29 aprile 2025 – A Prato «oggi è stato distrutto il memoriale per i sette operai cinesi morti nella strage del Teresa Moda», nel 2013, che doveva essere inaugurato l'1 maggio, «il lavoro volontario degli operai che sabato e domenica scorsa hanno costruito con le loro mani il memoriale è stato cancellato dall'intervento di una ditta che ha 'spianato’ l'aiuola dove sorgeva. Quella stessa aiuola, prima dei lavori, era semplicemente un altra delle tante piccole discariche di cui il Macrolotto è pieno». Così il sindacato Sudd Cobas.

«Si tratta di un gesto gravissimo, indecente, vergognoso - sottolinea il sindacato in una nota -. E sentiamo che manchino in realtà le parole giuste per definite un gesto che esprime un totale disprezzo per le vite degli operai vittime della strage».

I resti del recinto in legno e del cartello dell'aiuola dove c'era il memoriale dedicato ai sette operai morti nel rogo di Teresa Moda (Attalmi)

«Molti operai cinesi hanno apprezzato la nostra iniziativa - aggiunge il sindacato -. Mentre dietro questo gesto ignobile ci sono i proprietari italiani dei capannoni che riscuotono dalle aziende cinesi affitti d'oro, fregandosene delle condizioni di lavoro a cui sono costretti gli operai. La strage del Teresa Moda, peraltro, ha raccontato in maniera tragica anche questo». «Siamo già a lavoro per ricostruire il memoriale - conclude Sudd Cobas -. A difesa del memoriale, da stasera, 29 aprile, in via della Toscana davanti al ex Teresa Moda ci sarà un presidio permanente. Ancora una volta metteremo i nostri corpi a difesa della dignità di chi lavora e di chi è morto lavorando. Resta confermata l'inaugurazione del memoriale l'1 maggio alle 12 e il corteo dalle 15 dalla Stazione di Porta al Serraglio».