Un memoriale per le vittime di Teresa Moda

In questi giorni il Sudd Cobas ha iniziato la realizzazione di un memoriale delle vittime della strage del 2013 di Teresa Moda, in cui persero la vita cinque uomini e due donne cinesi, "schiavi" del tessile bruciati vivi nella fabbrica in cui lavoravano e vivevano. Una targa in loro memoria sarà scoperta il primo maggio alle 12.30 per ribadire che "in questo distretto non c’è una lotta tra cinesi e pakistani, ma una lotta tra operai e sfruttatori". La targa commemorativa sarà installata in via della Toscana, davanti alla fabbrica del rogo.

"Abbiamo scelto una data simbolo dell’unità dei lavoratori. Per ribadire che gli operai cinesi sono spesso i più sfruttati, a cui rivolgiamo l’appello ad unirsi alla nostra lotta – dicono i sindacalisti – . A distanza di anni, non c’è nulla che ricordi le vittime di quella strage. Per questo, da volontari, lavoratori italiani, pakistani e bengalesi hanno scelto di passare il sabato di ’ponte’ qui e si sono messi al lavoro per riqualificare una delle tante aiuole del Macrolotto 1 trasformate in piccole discariche e autocostruire il memoriale, costruito da operai che ricordano altri operai ed operaiə vittime di un sistema ingiusto e feroce. Lo stesso contro cui quotidianamente, da anni, il nostro sindacato sta combattendo con i picchetti. La narrazione che sotto la categoria ’cinesi’ fa di tutta un erba un fascio tra operai sfruttati ed i loro sfruttatori è solo funzionale alla continuazione del sistema".

Il primo maggio del Sudd Cobas inizia alle 12 in via Toscana e prosegue alle 15 con un corteo dalla Stazione di Porta al Serraglio. Comizio finale ai giardini di via Marx.