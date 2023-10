Prato, riprendono gli incontri del PGE – Informagiovani dedicati al lavoro e non solo

Prato, 2 ottobre 2023 - Con l'inizio di ottobre riprendono le attività a Officina Giovani. Si parte il 15 e 16 ottobre con due importanti appuntamenti: l’apertura della Teca dei Giochi, prevista per domenica, mentre un giorno più tardi è in programma il primo focus dedicato al lavoro organizzato dallo staff del PGE – Informagiovani, che avrà come ospite l’Agenzia Manpower. Per quanto concerne il primo evento, si parla de La Teca dei Giochi, la ludoteca gratuita di Officina Giovani che offre a ragazzi dagli 11 anni in su la possibilità di partecipare ad attività libera di gioco in scatola e di ruolo, con servizio di prestito giochi e assistenza ludica in loco. Dal 15 ottobre sarà a disposizione tutti i sabati e le domeniche dalle 15:30 alle 19:30, e su richiesta sarà aperta anche alle scuole cittadine per l’offerta di percorsi ludico-formativi rivolti ai gruppi classe, con la possibilità di realizzare un’esperienza di didattica ludica. La Teca dei Giochi è gratuita ed realizzata in collaborazione tra il Comune di Prato e l’associazione Più Prato, con il sostegno di Toscana energia – una Società Italgas.

Venendo all'appuntamento del 16 ottobre, alle 14 lo staff del PGE - Informagiovani del Comune di Prato ha organizzato un infoday con l’agenzia per il lavoro Manpower dedicato al lavoro e alla formazione professionale. L'evento rientra nel calendario di iniziative a sostegno dei giovani che l’Informagiovani organizza a cadenza periodica, ospitando le Agenzie Interinali del territorio allo scopo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di promuovere i percorsi di formazione professionale gratuiti organizzati dalle agenzie stesse. Il 16 ottobre i partecipanti avranno l'opportunità di incontrare gli specialisti Risorse Umane dell'Agenzia Manpower per poter valutare e scegliere, tra le posizioni aperte, quella maggiormente in linea con le proprie esperienze e aspettative, nonché conoscere i corsi gratuiti disponibili.

Sarà anche l'occasione per ricevere un orientamento mirato e consigli da professionisti esperti del settore su ricerca attiva di lavoro e analisi delle competenze e per capire meglio quali possano essere le offerte più adeguate al proprio profilo. In particolare, in questo momento, Manpower ricerca candidati/e per il corso professionalizzante inerente la logistica, in partenza a fine ottobre. La partecipazione all’evento è gratuita e gli/le interessati/e sono invitati a portare il proprio curriculum. I colloqui con i refernti Manpower sono su appuntamento, per info e orari scrivere a [email protected] indicando nell'oggetto: Adesione infoday Manpower, riportando nome, cognome, recapito telefonico. In alternativa è possibile chiamare il numero 05741836741, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13.