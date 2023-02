Prato, ragazzini aggrediti ai giardini. 14enne in prognosi riservata

Polizia

Prato, 23 febbraio 2023 – Due ragazzini di 14 anni sono stati aggrediti nello skate park tra via Colombo e via da Verrazzano. Uno di loro, colpito alla testa forse con un martello, è finito prima al Santo Stefano e poi al Meyer, dove è stato sottoposto ad un’operazione alla testa. E’ in prognosi riservata, ma non rischia la vita.

Secondo una prima ricostruzione della squadra mobile, attivata dai sanitari dell’ospedale, i due ragazzini sarebbero stati colpiti da coetanei cinesi. L’episodio potrebbe essere collegato alla lite violenta di qualche giorno fa ai giardini di via Boito, una lite esplosa per futili motivi, oppure essere uno scontro senza alcun collegamento con quanto accaduto a San Paolo lunedì. Gli accertamenti sono ancora in corso.