Prato-Progresso: sfida decisiva al Lungobisenzio per la salvezza in Serie D

In occasione dell’ultima stagionale al Lungobisenzio c’è l’ostacolo Progresso per un Prato intenzionato a tornare al successo casalingo, che manca addirittura dal 9 febbraio. L’incontro, valevole per la 33° giornata del girone D di Serie D e in programma domenica (calcio d’avvio alle 15), metterà di fronte una squadra, quella laniera, ormai certa di mantenere la categoria e l’altra, quella emiliana, decisa a scampare la zona playout e a guadagnarsi anch’essa la salvezza diretta.

I rossoblù sono dodicesimi in classifica con 35 punti, lo stesso bottino del San Marino, con appena due lunghezze di vantaggio sul Corticella (travolto 3-0 da Remedi e compagni nella scorsa uscita). Nelle ultime quattro gare, la compagine allenata da Davide Marchini ha raccolto appena un punto, perdendo in casa sia contro il Fiorenzuola che contro la Sammaurese. Il recente rendimento negativo ha fatto sì che la formazione bolognese si riavvicinasse alla fascia calda della graduatoria.

A penalizzare il Progresso in questa annata è stata soprattutto la scarsa vena realizzativa: basti pensare che quello rossoblù è il secondo peggior attacco del raggruppamento (solo 20 marcature finora) dopo quello del Fiorenzuola. Decisamente meglio la fase difensiva, alla luce dei 31 gol incassati (sesta retroguardia meno battuta). All’andata, il match terminò a reti inviolate. Nella sfida disputata nella scorsa stagione in via Firenze, invece, il Prato allora allenato da Maurizio Ridolfi ebbe ragione degli avversari per 1-0 grazie al rigore trasformato da Santarpia.

La curiosità è che, come accaduto in quel 4 febbraio 2024, anche stavolta si assisterà allo sciopero del tifo in Curva Ferrovia Matteo Ventisette, visto che gli ultras biancazzurri non presenzieranno per il terzo match di fila giocato al Lungobisenzio. Dando un’occhiata al percorso esterno del Progresso, gli emiliani hanno totalizzato quattro successi, cinque pareggi e sette sconfitte.

Nell’ultima partita - persa - contro la Sammaurese, mister Marchini ha schierato i suoi con un 4-3-3, con Cheli fra i pali; in difesa Mele, Cavazza, Cestaro e Dandini; in mezzo al campo Scalini, Bellisi e Corzani, e in avanti il terzetto formato da Matta, Maltoni e Stellacci.

Francesco Bocchini