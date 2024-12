Prato Priority: oltre 200 segnalazioni di scarti tessili rimossi in tempi record

Più di duecento richieste in poco più di due mesi. Per la precisione sono state 223 le richieste di rimozione di scarti tessili abbandonati arrivate ad Alia Multiutility dai cittadini di Prato, attraverso il servizio Prato Priority. Il servizio, lo ricordiamo, è stato lanciato il 10 ottobre scorso dai vertici dell’azienda in collaborazione con la sindaca Ilaria Bugetti e ha l’obiettivo di rimuovere i rifiuti tessili abbandonati entro 48 ore dalla segnalazione. "Un obiettivo pienamente centrato, con una media di rimozione di 21,9 ore, ben al di sotto del limite massimo stabilito. L’ultimo intervento significativo è avvenuto ieri, con la rimozione di una discarica abusiva di sacchi neri contenenti scarti tessili, in via Manzoni a Iolo", spiegano da Alia. Questa mattina gli operatori sono intervenuti tempestivamente, riportando la situazione alla normalità.

Il servizio Prato Priority consente ai cittadini di segnalare rapidamente e facilmente gli abbandoni tramite Aliapp, l’app gratuita di Alia disponibile per dispositivi iOS e Android. Grazie a questa piattaforma, gli interventi vengono organizzati con rapidità, garantendo il ritiro dei rifiuti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno, con tempi certi. Oltre agli scarti tessili, il servizio si occupa anche della rimozione di altri tipi di rifiuti abbandonati, ad eccezione di quelli particolari (come carcasse di auto, rifiuti pericolosi e rifiuti da caratterizzare), per i quali è prevista una procedura separata.

Gli interventi di rimozione sono suddivisi in tre categorie di priorità: 3 ore per la rimozione di rifiuti indifferenziati e ingombranti che siano stati abbandonati nel centro storico, all’interno delle mura monumentali della città; 6 ore per la rimozione di rifiuti indifferenziati e ingombranti che si trovano in tutte le altre zone della città; 48 ore per la rimozione di rifiuti tessili abbandonati su tutto il territorio comunale. In questo caso gli scarti, vista la loro natura particolare, vengono inseriti in un circuito differente rispetto a quello dei normali rifiuti urbani e il loro ritiro richiede tempi leggermente più lunghi, ricordano da Alia Multiutility.