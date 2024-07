Prato, più telecamere e controlli per aumentare la sicurezza

Prato, 18 luglio 2024 – Vertice in prefettura stamattina, 18 luglio, presieduto dalla prefetta Michela La Iacona. Si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per un focus sulla sicurezza dopo la recente aggressione con accoltellamento di un cittadino cinese (gli autori sono stati arrestati) e l’incendio di una attività commerciale al Macrolotto 2, due episodi che potrebbero essere collegati e inquadrabili nella cosiddetta faida delle grucce.

Alla riunione hanno partecipato il presidente della Provincia, Simone Calamai, la sindaca Ilaria Bugetti, il questore Pasquale de Lorenzo, il tenente colonnello Marco Benedetti, vice comandante provinciale dei carabinieri e il maggiore Lorenzo Marzoli per il comando provinciale della Guardia di Finanza. Nel corso dell’incontro è stata condivisa la necessità di attuare «ulteriori, incisive azioni al fine di innalzare il livello di prevenzione per un rafforzamento della tutela della sicurezza pubblica». Bugetti ha anticipato che sono in corso di realizzazione alcuni progetti per l’installazione di altri impianti di videosorveglianza, in considerazione della particolare importanza a supporto dell’attività della polizia giudiziaria e in un’ottica di “sicurezza integrata”.

La prefetta ha disposto una intensificazione dei servizi, anche ad “alto impatto”, di controllo del territorio da parte delle forze di polizia territoriali con il concorso della polizia locale.