Prato, partito il restauro delle fontane di Piazza San Francesco e Piazza Mercatale

Prato, 14 novembre 2023 - 35.655 euro. Ammonta a questa cifra l'investimento per restaurare le fontane storiche di Piazza San Francesco (la "Fontana dei Delfini") e di Piazza Mercatale (la "Fontana del Maghero"). I due interventi, appena cominciati, sono parte del programma di recupero e valorizzazione delle fontane del Centro storico finanziato grazie all'Art bonus di Publiacqua, comprendente anche l'intervento che ha interessato la "Fontana del Pescatorello" in Piazza Duomo che si è concluso a luglio. I lavori, per un valore complessivo di 35.655 euro, si concluderanno entro il mese di febbraio 2024.

"Siamo soddisfatti per la partenza dei lavori di restauro su altri due monumenti storici rilevanti per le piazze del nostro centro - dichiarano gli assessori al Turismo e Patrimonio Gabriele Bosi e al Centro storico e all'edilizia storico monumentale Giacomo Sbolgi - Ringraziamo la società Publiacqua che, tramite lo strumento dell'Art bonus, si impegna a investire risorse sul territorio in collaborazione con i Comuni soci. Il piano complessivo di interventi sulle tre fontane va nella direzione di valorizzare ulteriormente l'attrattività del nostro centro storico e si somma agli ulteriori interventi di pulizia e riqualificazione che riguarderanno a stretto giro la statua del Mazzoni in Piazza Duomo, quella del Datini in Piazza del Comune e il Monumento ai Caduti in Piazza delle Carceri, oltre al restauro già partito sulla "Forma squadrata con taglio" di Moore in Piazza San Marco".