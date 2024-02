Donazione di oltre 200mila euro all’ospedale di Prato: in arrivo nuovi macchinari per i più piccoli

Prato, 16 febbraio 2024 – Ci arriva una bellissima notizia dal pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Santo Stefano di Prato: Conad Nord Ovest ha infatti donato 228 mila euro al reparto pediatrico, un contributo che è il frutto dell’unione tra soci, clienti e cooperativa. La campagna di solidarietà aveva il nome Una Collezione da favola ed è stata attiva da ottobre a dicembre 2023, coinvolgendo tutti i punti vendita di Conad Nord Ovest.

I fondi raccolti sono andati alla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus per la riqualificazione degli spazi e delle attrezzature del pronto soccorso pediatrico, specializzato per assistere tutte le patologie mediche e traumatologiche dei bambini fino a 16 anni. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla realizzazione di percorsi assistenziali adeguati ai minori, nuove tecnologie diagnostiche, miglioramento delle aree di attesa, nuove apparecchiature per migliorare la gestione dei piccoli pazienti e rendere l’attesa “a misura di bambino” mediante sistemi di interattività multimediale che riducano lo stress.

"Siamo orgogliosi di proseguire il nostro lavoro al fianco di eccellenze pediatriche toscane con questa lodevole iniziativa di responsabilità sociale. Il contributo è un risultato diretto della straordinaria generosità dei nostri clienti, che ringraziamo per la fiducia che ci accordano quotidianamente, sostenuta dalla collaborazione tra la cooperativa e i soci. Una sinergia che continua a dimostrare il fatto che anche i piccoli gesti, se realizzati tutti insieme, possono fare la differenza per il futuro della comunità”, ha dichiarato Roberto Toni, socio e presidente di Conad Nord Ovest.