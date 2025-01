Prato, nuovo presidio dei Carabinieri al Serraglio: apertura a fine febbraio

Firenze, 15 gennaio 2025 – Non c’è più da aspettare molto, e a dirlo è l'assessore al centro storico Diego Blasi: “In questa prima parte dell'anno sarà aperto un nuovo presidio alla stazione del Serraglio gestito dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri”, che arriva dopo l'apertura del presidio delle associazioni in piazza San Domenico. L’associazione carabinieri in congedo aveva presentato da tempo un progetto per la creazione di una sede nel fondo che fino al 2020 ospitava l’edicola. Un progetto del quale si era occupato anche l’ex presidente del consiglio Pd, Grabriele Alberti perché capace di alleggerire il Serraglio dai problemi di spaccio e degrado. La burocrazia poi ci aveva poi messo lo zampino: nonostante il progetto fosse stato approvato da Ferrovie dello Stato, che ha concesso in uso gratuito l’uso del fondo, nonostante fossero stati trovati i finanziamenti e ci fosse il benestare del Comune, a due anni di distanza mancava il nulla osta della Sovrintendenza. Ma finalmente anche quest’ultimo ostacolo è stato poi superato. E oggi è avvenuta la firma del contratto tra l'associazione e Ferservizi e la consegna delle chiavi. “La gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza non sono competenza stretta del Comune – precisa Blasi - ma questa amministrazione non vuole lasciare niente di intentato. Ringrazio il presidente Claudio Lo Bue e tutti i volontari per il servizio che fanno quotidianamente in città e che presto faranno in una delle zone più complesse del centro storico". Il fondo aprirà in questi primi mesi dell'anno, a fine febbraio. Firmato dunque il comodato d'uso gratuito per cinque anni, e i locali saranno a disposizione anche di altre associazioni.

Maurizio Costanzo