Prato Nord pronto per la Prima categoria. Entusiasmo e voglia di ben figurare

PRATO

Dal timore di non poter più disputare fra le mura amiche le partite dello scorso campionato di Seconda alla gioia per il salto in Prima Categoria da giocare in un impianto che sarà finalmente rinnovato dopo le "ferite" inferte lo scorso anno dal maltempo. Sono le emozioni contrastanti provate negli ultimi dieci mesi dal Prato Nord, che si presenta con il nuovo tecnico Sebastian Rondelli (con Mattia Girasole come vice) ai nastri della Prima 2024/25. L’alluvione che lo scorso novembre ha causato danni per centinaia di migliaia di euro, danneggiando tanto il campo in erba sintetica quanto quello in erba, sembrava inizialmente potesse assestare un colpo fatale alla società. Invece, da un lato la tenacia della dirigenza presieduta da Roberto Degli Innocenti e la generosità mostrata dalla comunità ( e dalla sottoscrizione lanciata da La Nazione) ha consentito al club di poter sostenere i costi per ripristinare i campi. Dall’altro, la squadra aveva reagito arrivando ai playoff di Seconda, mancando di un soffio quella promozione poi ottenuta tramite ripescaggio. E’ arrivato come direttore sportivo Stefano Viti, che completerà con Angelo Brigandì lo staff dirigenziale della prima squadra. Per una rosa composta da Antico, Baldi, Belli, Bennati, Bonacchi, Brigandì, Calamai N., Calamai R., Cicatiello, Cinieri, Dalla Porta, Degl’Innocenti, Gargano, Giovacchini, Iozzolino, Lenzi, Miele F, Miele G., Lunardi, Masolini, Montagni, Priami, Tarantino e Vincitorio che mister Rondelli dovrà sfruttare per disputare un buon torneo.